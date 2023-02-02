Подмосковье 02 февраля 2023, 16:29 Более 20 гектаров леса в Ступине очистят от поврежденных деревьев до конца года

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Санитарные рубки проведут на 18 гектарах лесничества «Русский лес» в Ступине по государственному заданию и на 10,6 гектара по госконтракту. Более чем 126 гектаров территории очистят от неликвидной древесины.

Работы проведут вблизи деревень Грызлово, Мышинское, Кубасово и Каменщики. С жителями проведут беседы и расскажут о времени проведения работ. Замдиректора филиала «Мособллеса» Сергей Агеев рассказал, что законность рубок можно проверить на «Госуслугах».

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«После проведения сплошных санитарный рубок на освободившихся площадях обязательно проводятся лесовосстановительные мероприятия», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще семи лесопарков в Подмосковье. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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