Подмосковье 29 января 2023, 12:52 Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще 7 лесопарков в Подмосковье

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В Московской области функционируют 13 лесопарков. Губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что к осени этого года их будет на семь больше.

«Мы чистим лес, делаем дорожки, соблюдая все экологические требования и нормы. Лес начинает жить, дышать, а люди получать удовольствие, потому что могут провести там очень качественно свои выходные», — заявил Андрей Воробьев.

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К 1 сентября 2023 года новые лесопарки появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что лесопарк в Павловской Слободе преобразится в этом году по просьбам жителей. Детские и спортивные площадки, экотропы, велодорожки и лыжню начнут строить уже весной.

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