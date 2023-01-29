29 января 2023, 12:52
Андрей Воробьев рассказал о строительстве еще 7 лесопарков в Подмосковье
В Московской области функционируют 13 лесопарков. Губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что к осени этого года их будет на семь больше.
«Мы чистим лес, делаем дорожки, соблюдая все экологические требования и нормы. Лес начинает жить, дышать, а люди получать удовольствие, потому что могут провести там очень качественно свои выходные», — заявил Андрей Воробьев.
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К 1 сентября 2023 года новые лесопарки появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что лесопарк в Павловской Слободе преобразится в этом году по просьбам жителей. Детские и спортивные площадки, экотропы, велодорожки и лыжню начнут строить уже весной.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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