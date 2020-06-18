Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске

Источник фото: телеканал «360»

Выпускница Воскресенского колледжа Татьяна Фролова еще до конца не верит, что эти 37 квадратных метров — ее новый дом.

Источник фото: телеканал «360»

Просторная кухня, светлая комната и красивый вид из окна. Здесь можно встретиться с друзьями или даже задуматься о создании семьи, но для начала — жилье нужно обустроить.

«Это невероятно красивая квартира! Все так мило, удобно, такой шикарный ремонт!» — делится приемная мама Татьяны Светлана Кашаева.

Источник фото: телеканал «360»

Все квартиры — с хорошим ремонтом. Прежде чем выдать ключи, жилье осматривает специальная комиссия. Районы для ребят тоже подбирают, чтобы была развитая инфраструктура.

Источник фото: телеканал «360»

«Рядом находятся 2 детских сада, школы, дом культуры современный. Можно спокойно дальше развиваться. Детская площадка, конечно. Могу сказать, что это у нас продолжение, не первый год эту программу проводим. В прошлом году мы вручили 20 ключей, в этом году планируем 22», — рассказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.