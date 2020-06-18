    18 июня 2020, 19:27

    Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В этом году в городском округе Воскресенск ключи от собственных квартир получат 22 человека. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На это из бюджета Московской области выделено более 47 миллионов рублей.
    Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Выпускница Воскресенского колледжа Татьяна Фролова еще до конца не верит, что эти 37 квадратных метров — ее новый дом.

    Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Просторная кухня, светлая комната и красивый вид из окна. Здесь можно встретиться с друзьями или даже задуматься о создании семьи, но для начала — жилье нужно обустроить.

    «Это невероятно красивая квартира! Все так мило, удобно, такой шикарный ремонт!» — делится приемная мама Татьяны Светлана Кашаева.

    Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Все квартиры — с хорошим ремонтом. Прежде чем выдать ключи, жилье осматривает специальная комиссия. Районы для ребят тоже подбирают, чтобы была развитая инфраструктура.

    Более 20 детей-сирот получат ключи от квартир в 2020 году в Воскресенске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Рядом находятся 2 детских сада, школы, дом культуры современный. Можно спокойно дальше развиваться. Детская площадка, конечно. Могу сказать, что это у нас продолжение, не первый год эту программу проводим. В прошлом году мы вручили 20 ключей, в этом году планируем 22», — рассказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.