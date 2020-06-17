Выдачу ключей обманутым дольщикам возобновили в Подмосковье

В красногорском ЖК «Спасский мост» ключи получили уже около 500 дольщиков. Строительство этого дома началось в 2014-м. У застройщика возникли проблемы, в 2018-м году сюда пришла новая компания.

«На данный момент у нас сдано 756 квартир. Из них уже порядка 500 ключей выдано», — сказал гендиректор компании-застройщика Сергей Жуков.

В ЖК «Спасский мост» выдают по 5-10 комплектов в день. Помещение для этой процедуры постоянно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«Следующим этапом у нас будет благоустройство полностью: качели, карусели, лавочки, срок у нас — до конца сентября», — рассказал гендиректор компании-застройщика Сергей Жуков.

Несмотря на пандемию коронавируса, отклонений от графика в Подмосковье не будет. Только в июне ключи от квартир получат около тысячи обманутых дольщиков.