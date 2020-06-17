Число проектов новостроек в Москве уменьшилось вдвое

Снижение количества новых проектов по строительству жилья в столице может привести к падению доступности жилья. Причиной их уменьшения стала пандемия коронавируса и переход на эскроу-счета. Это, в свою очередь, вызвало подорожание на 20% квартир в домах, находящихся на поздних сроках строительства.

К сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитические данные риелторской компании «Метриум», сейчас в России на 30% снизилось число домов, находящихся на этапе котлована. Эксперты считают, что механизм действия эскроу-счетов надо пересмотреть и снизить стоимость земли.

В мае в Москве было представлено 13,7 тысяч квартир в новостройках массового сегмента. Из них 2,2 тысячи находились в проектах на начальной стадии. При этом в декабре 2019 года таких квартир было 4,8 тысяч. Следовательно, предложение квартир, находящихся на этапе котлована сократилось в два раза.

Как сообщил изданию топ-менеджер консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин, это общероссийская тенденция. Однако по данным директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в стране снижение составило 30%.

Снижение спроса на жилье спровоцировали ограничения из-за коронавирусной инфекции.

«Застройщики не будут выводить новые очереди своих проектов до тех пор, пока не распродадут все лоты в предыдущих», — заявил руководитель брокерско-консалтинговой компании «Топ Идея» Олег Ступеньков.

Из-за перехода на эскроу-счета девелоперы уменьшили число новых строительных проектов еще в 2019 году.

«Не все застройщики оказались готовы работать по новой модели с эскроу-счетами. Поэтому некоторые проекты были свернуты, а площадки проданы», — подчеркнул генеральный директор УК «Развитие» Игорь Козельцев.

Участники рынка недвижимости на днях предупредили россиян, что цена квартир в новостройках может в этом году увеличиться на 10-20%. В сегменте «вторички» предложение увеличится, что вызовет снижение ее стоимости.