Экопартнером ПМЭФ стал Российский экологический оператор

Российский экологический оператор выступит экологическим партнером Петербургского международного экономического форума. Он пройдет 2–5 июня 2021 года. РЭО устроит на Форуме отраслевую сессию о формировании цикличной экономики в России. Гости сессии рассмотрят также вопросы инвестиционного климата отрасли обращения с отходами, создания информационных систем для повышения прозрачности этой сферы, возможности международных партнерств, меры господдержки и введение экомаркировки в рамках курса на зеленый маркетинг.

В рамках экопартнерства РЭО устроит и раздельный сбор отходов на ПМЭФ. Вместе с уже привычными серыми и синими контейнерами для смешанных и сухих отходов на Форуме используют фандоматы по приему ПЭТ-бутылок. Так на Форуме смогут собрать максимальное количество чистого сырья, пригодного для переработки.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, экологическая повестка выходит на передний план во всем мире и уже меняет производство и потребление. «В России каждый год накапливается более 60 млн тонн ТКО. Большая часть из них — это вторичные материальные ресурсы. Их можно вовлечь в оборот заново. Это позволит предприятиям зарабатывать, а гражданам жить в чистой стране, — говорит Буцаев. — Поэтому идея проведения экологической сессии на ПМЭФ стала остро актуальной. Более того, участники Форума не просто обсудят основные направления деятельности при создании экономики замкнутого цикла в России, но и примут в ней непосредственное участие, раздельно собрав все отходы».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента 14 января 2019 года. Деятельность РЭО направлена на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Национальная цель к 2030 году — добиться сортировки 100% объема ТКО и снизить на 50% долю ТКО, направляемых на захоронение.