Коллекцию товаров из переработанного пластика представили в «Пятерочке»

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется». В ее рамках гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, которые изготовлены с добавлением переработанного пластика.

В новую коллекцию продукции вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

Всего в магазинах представлены семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха и экологичного образа жизни. Все товары разработали дизайнеры из Италии. Гости могут выбрать то, что нужно именно им: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 литра и один литр.

Товары произвели из экологически чистого переработанного материала с максимальной заботой о природе. Ткань для пошива сумок создана из стопроцентно переработанного PET. На один рюкзак ушло 20 использованных пластиковых бутылок. Перед производством ткани их измельчили и расплавили. Из полученной жидкости вытянули нити, которые спрядены в прочный, износостойкий материал. На подкладке каждой сумки есть бирка с указанием количества пластиковых бутылок, которые пошли на изготовление изделия и, соответственно, не были отправлены на свалку.

Скидки на товары из переработанного материала действуют в «Пятерочке» с 4 мая по 23 августа. Чтобы купить продукцию по выгодной цене, нужно совершать покупки в любой «Пятерочке» и обязательно применять «Выручай-карту». За каждые 200 рублей в чеке гость получит электронные наклейки. Если собрать определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку.

Узнать, сколько наклеек вы собрали, всегда можно в личном кабинете в мобильном приложении «Пятерочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее. В этом помогут специальные стопперы на полках. Ими отмечены определенные товары, за покупку которых будут начислять дополнительные наклейки.

«Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов CVP „Пятерочки“ и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам — стильным, качественным, долговечным», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Лицом новой акции стала певица Глюкоза — Наталья Чистякова-Ионова, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зеленые» технологии. В поддержку кампании сняли видеоролик для телевидения и digital. В видео Наталья обращает внимание зрителей на то, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь. Певица заостряет внимание на важности его переработки.

В рамках акции также был разработан специальный сайт. На нем можно найти всю подробную информацию об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения. Также на портале можно посмотреть короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах наглядно показано, как просто можно сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор.

Почти 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая таким образом объем отходов на полигонах. Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей. Эффект от таких маленьких и несложных действий каждого человека будет большим вкладом в помощь экологии.

«Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении — это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами», — заключил Михаил Ярцев.