Подмосковье 16 марта 2023, 17:27 Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона Мининвест МО

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Число малых и средних предпринимателей в Подмосковье превысило 1,7 миллиона человек. За год их количество увеличилось на 10%, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие региона: на долю МСП приходится 30% экономики Подмосковья. На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 миллиона человек», — сказала она.

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Зиновьева напомнила, что в регионе работают разные меры поддержки бизнеса. Они могут получить субсидии на покупку оборудования, открытие дела по франшизе, выход на маркетплейсы и другую помощь.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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