Более 160 тысяч человек проголосовали на основных досрочных выборах в Подмосковье

Явка на досрочных выборах в Подмосковье составила 17,12%, то есть 161 353 человека. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

Эти два дня избирательные участки работали в Балашихе, Лыткарине, Дмитровском округе, Подольске, Фрязине, Электростали и Молодежном.

Традиционное досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов проходило со 2 по 10 сентября в 11 муниципалитетах. Об этом сообщил Telegram-канал Мособлизбиркома.

Сегодня утром председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отдал свой голос на допвыборах депутатов горсовета в Красногорске. Также он рассказал, что в Подмосковье открыто 634 избирательных участка. По словам Березкина, на всех участках соблюдены меры безопасности. Также он сообщил, что досрочное голосование конвертами в территориальных комиссиях составило менее 1%.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что для выборов не главное, сколько человек проголосовали. Важно, чтобы выборы проходили честно. Также она сообщила, что на данный момент самая низкая явка на избирательных участках наблюдается в Ярославской области, а самая высокая — в Республике Татарстан.