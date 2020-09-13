Председатель Мособлизбиркома проголосовал в Красногорске

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин принял участие в допвыборах депутата горсовета в Красногорске. Он рассказал, что в Подмосковье явка избирателей составила 17,3%.

«На территории Московской области открыто 634 избирательных участка. Из них четыре — временные, зачастую они располагаются в медицинских учреждениях. Мы с точностью можем сказать, что все участки на 08:00 утра были открыты, работают в штатном режиме», — рассказал Березкин.

Также он сообщил о хорошем самочувствии членов комиссии и том, что избирательные участки организованы с соблюдением мер безопасности.

Все помещения оборудованы средствами индивидуальной защиты как для членов комиссии, наблюдателей, сотрудников полиции, так и для наших избирателей Илья Березкин.

Председатель Мособлизбиркома рассказал, что досрочное голосование было организовано в целях предотвращения распространения коронавируса.

«Надо понимать, что все результаты по явке являются предварительными, <…> В Московской области уже проголосовали за все эти дни более 106 тысяч человек, что составляет 17,3%», — сообщил Березкин.

По его словам, досрочное голосование конвертами в территориальных комиссиях составило менее 1%.

В Красногорске проголосовать можно в школах № 1, 11 и в гимназиях № 5, 7. Сегодня участки работают до 20:00. Дополнительные выборы депутатов проводятся в 11 подмосковных муниципалитетах.