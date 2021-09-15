Более 160 лифтов дополнительно заменят в 2021 году в Подмосковье

План программы по замене лифтов старше 20 лет дополнили в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Московской области.

«Согласно поручению губернатора, органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Выявлено более двух тысяч лифтов со сроком службы 20-25 лет. К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2021 год по замене 357 единиц лифтов в 119 домах добавится 169 лифтов в восьми муниципалитетах», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Муниципалитеты уже направили соответствующие заявки в ЕИАС ЖКХ на включение лифтов в краткосрочный план капремонта на 2021 год. Новые договоры будут заключены в четвертом квартале текущего года. Реализация работ по замене лифтового оборудования начнется в начале 2022 года.

Дополнительно вошедшие в программу лифты заменят в домах в городских округах Ленинский, Одинцовский, Королев, Краснознаменск, Орехово-Зуево, Раменский, Серпухов и Электросталь.

Как уточнил министр, на сегодняшний день весь лифтовый парк, отработавший свой нормативный срок — 25 лет, заменен.

Лифтовой парк Московской области составляет порядка 54 тысяч единиц. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменили и отремонтировали 11 700 лифтов в более чем 3,7 тысячи многоквартирных домов Подмосковья. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года.