Более 1,5 километра водовода построили в деревне Тимохово в Богородском

Присоединительный водовод от Восточной системы к деревне Тимохово начали строить в феврале этого года. Он позволит подключить к централизованному водоснабжению около трех тысяч человек. Рабочие уже построили более 1,5 километра труб.

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Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что в планах проложить две трубы протяженностью три километра. Их производительность составит 2,5 кубометра в сутки.

«В настоящее время уже проложено более 1,5 километров нового водовода. Готовность объекта оценивается в 40%», — добавил он.

На месте проведения работ побывали специалисты МинЖКХ. Все замечания, которые они дали подрядчику, были устранены.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о программе социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют реализовать до конца этого года.