Подмосковье 06 июня 2023, 12:38 Более 1,2 тысячи сирот обрели новые семьи в Подмосковье с начала года Министерство социального развития Московской области

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Количество семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей, увеличивается в Подмосковье. Сначала года свыше 1200 сирот обрели новый дом.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для подготовки приемных родителей работает 75 специальных школ. Обучение длится 80 часов, участников обучают основам психологии, педагогики, медицины и дает им юридической рекомендации о том, как воспитывать ребенка и защищать его права.

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«С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

С начала года в Подмосковье усыновили почти 100 детей, взяли под опеку 887, а в приемные семьи устроили 217 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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