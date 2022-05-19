Более 12 тысяч школьников сдали первый ОГЭ в Подмосковье

Первый ОГЭ в Подмосковье прошел штатно, без нарушений. Письменный экзамен по иностранному языку сдали более 12 тысяч учеников.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе стартовал основной период ГИА-9.

По ее словам, для сдачи экзаменов будет работать 222 пункта. Наблюдателями станут 368 человек. Все они аккредитованы.

Все пункты оборудованы в соответствии с установленными требованиями и готовы к основному периоду Ирина Каклюгина.

Следующим экзаменом станет устная часть по иностранному языку.

Ранее стало известно, что последний звонок в подмосковных школах состоится 23 мая.