16 мая 2022, 16:40
Свыше 80 тысяч школьников Подмосковья сдадут ОГЭ
Более 80 тысяч выпускников девятых классов сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году. Экзамены начнутся 19 мая.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что 19 и 20 мая школьники сдадут иностранный язык.
«В испытаниях примут участие более 12,5 тысячи выпускников», — уточнила Каклюгина.
Чтобы получить аттестат, девятиклассникам необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам. Это две обязательные дисциплины и две по выбору.
Желаю участникам удачи — все получится
Ирина Каклюгина.
По ее словам, самыми популярными предметами по выбору оказались обществознание, география и биология.
Ранее стало известно, что последний звонок в подмосковных школах состоится 23 мая.