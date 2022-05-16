Свыше 80 тысяч школьников Подмосковья сдадут ОГЭ

Более 80 тысяч выпускников девятых классов сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году. Экзамены начнутся 19 мая.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что 19 и 20 мая школьники сдадут иностранный язык.

«В испытаниях примут участие более 12,5 тысячи выпускников», — уточнила Каклюгина.

Чтобы получить аттестат, девятиклассникам необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам. Это две обязательные дисциплины и две по выбору.

Желаю участникам удачи — все получится Ирина Каклюгина.

По ее словам, самыми популярными предметами по выбору оказались обществознание, география и биология.

Ранее стало известно, что последний звонок в подмосковных школах состоится 23 мая.