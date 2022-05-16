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    16 мая 2022, 16:40

    Свыше 80 тысяч школьников Подмосковья сдадут ОГЭ

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более 80 тысяч выпускников девятых классов сдадут ОГЭ в Подмосковье в этом году. Экзамены начнутся 19 мая.

    Свыше 80 тысяч школьников Подмосковья сдадут ОГЭ | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что 19 и 20 мая школьники сдадут иностранный язык.

    «В испытаниях примут участие более 12,5 тысячи выпускников», — уточнила Каклюгина.

    Чтобы получить аттестат, девятиклассникам необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам. Это две обязательные дисциплины и две по выбору.

    Желаю участникам удачи — все получится

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, самыми популярными предметами по выбору оказались обществознание, география и биология.

    Ранее стало известно, что последний звонок в подмосковных школах состоится 23 мая.