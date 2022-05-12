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    12 мая 2022, 13:50

    Названа дата последнего звонка в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Последний звонок в школах Подмосковья состоится 23 мая. При этом заключительный учебный день пройдет 27-го.

    Названа дата последнего звонка в Подмосковье | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что директора самостоятельно устанавливают формат обучения в последнюю неделю.

    Практически сразу после праздника начнется период экзаменов для выпускников

    Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что ЕГЭ по географии, литературе и химии — уже 26 мая.

    Ранее стало известно, что Подмосковье впервые поднялось на второе место на Всероссийской олимпиаде школьников.

    Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех педагогов, которые готовят учеников к соревнованиям, и самих ребят за высокие результаты.