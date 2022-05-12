Названа дата последнего звонка в Подмосковье

Последний звонок в школах Подмосковья состоится 23 мая. При этом заключительный учебный день пройдет 27-го.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что директора самостоятельно устанавливают формат обучения в последнюю неделю.

Практически сразу после праздника начнется период экзаменов для выпускников Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что ЕГЭ по географии, литературе и химии — уже 26 мая.

Ранее стало известно, что Подмосковье впервые поднялось на второе место на Всероссийской олимпиаде школьников.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех педагогов, которые готовят учеников к соревнованиям, и самих ребят за высокие результаты.