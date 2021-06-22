Жителям Подмосковья предложат три варианта полной газификации домов

Президентский проект по газификации жилых домов официально начался в Московской области. В ближайшее время в городских округах Подмосковья, где вопрос подключения домов к газу стоит особенно остро, появятся семь стационарных офисов по газификации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Первое такое учреждение посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер правительства России Александр Новак. Они приехали в офис деревни Осечки. В день специалисты могут принять до 400 человек. Там можно получить ответы на все вопросы о газификации дома.

Также там предложат оформить комплексный договор на подключение домохозяйства, включая проводку в дом, с установкой котла или плиты. Теперь для подачи документов на газификацию нужен только один документ, а не пять, как раньше.

При этом жители могут сэкономить не только на подведении трубы к участку. На 23% снизилась стоимость работ по проектированию, строительству и подключению к газу самого дома, внутри границы участка.

На выбор жителям Подмосковья предлагают три пакета подключения. Они отличаются по цене и набору оборудования: «Социальный», «Стандарт», «Максимальный». Работы от границы участка до подключения дома займут от 30 до 60 дней.

Заявку на газификацию также можно оформить дистанционно, в онлайн режиме. Порядок действий можно посмотреть на сайтах Мособлгаза и Министерства энергетики Московской области.

В понедельник, 21 июня, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер правительства России Александр Новак запустили газораспределительную станцию «Жуково». Благодаря ей, подключить к газу можно дома жителей городских округов Раменский, Бронницы и Жуковский.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на сегодняшний день в подключении к газу нуждаются около 300 тысяч жителей области. Он отметил, что все работы нужно провести за 1,5 года.

Это серьезная нагрузка на «Мособлгаз», поэтому мы не теряя времени готовились к тому, чтобы все было в «цифре», чтобы можно было подать заявку дистанционно, чтобы была полная ясность по стоимости подключения газа, включая и котел, и бойлер, и плиту.

О начале президентской программы догазификации населенных пунктов губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил на совещании правительства. Он пояснил, что в населенных пунктах, к которым уже подвели газ, трубы протянут до каждого дома.

Закон о бесплатной газификации президент России Владимир Путин подписал в июне. Согласно документу, трубу по поставке голубого топлива доведут до границы участка, подключение к дому оплатит его владелец.