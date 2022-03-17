Мишустин: выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае, они будут зачисляться за период с 1 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российского премьера Михаила Мишустина.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами», — сказал он.

Мишустин отметил необходимость настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение родителей с невысокими доходами и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если они потеряли работу.

В Минтруде пояснили, что пособие назначат, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Таких детей в стране порядка пяти миллионов.

По информации газеты «Известия», новые пособия детям из нуждающихся семей могут составить почти 28 тысяч рублей. Базовый размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Москве это 8087 рублей. При этом на Чукотке показатель детского ПМ составляет 27 985 рублей.