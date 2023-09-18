Подмосковье 18 сентября 2023, 17:45 Более 100 тысяч сосен и елей высадили в лесах Подмосковья в прошедшие выходные Комитет лесного хозяйства Московской области

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Сеянцы сосны и ели высадили на 27 гектарах леса в прошлые выходные. Участие в экологической акции приняли 3,5 тысячи человек.

«Посадить деревья на 24 лесных участках пришли 3505 человек. Только на площадке в Богородском округе — вблизи деревни Новая Купавна — участвовали в посадках 1750 человек. Высадили 15960 сеянцев сосны на площади 4,2 гектара», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» продолжится до 30 сентября. Планируется посадить около 31 тысячи саженцев декоративных деревьев и кустарников. Города и села Подмосковья украсят каштанами, рябинами, сиренью, жасмином и пузыреплодником. Посадят и фруктовые деревья — яблони, груши и вишни.

Экологическая акция проходит в рамках нацпроекта «Экология» и всероссийской акции «Сохраним лес» пятый год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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