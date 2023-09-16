Подмосковье 16 сентября 2023, 14:39 Богородский округ стал центральной площадкой акции «Наш лес. Посади свое дерево» Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Читать 360tv в

В Подмосковье стартовала акция «Наш лес. Посади свое дерево», в этом году она проходит уже в девятый раз. В качестве центральной площадки выбрали участок вблизи Кудиновского лесничества, где высадят почти 16 тысяч сосен.

На центральной точке собралось 1750 человек со всего Подмосковья. Каждый внес свой вклад в рост зеленых зон на карте Московской области. Всем гостям акции раздали необходимое оборудование и сами сеянцы сосны.

Реклама

«Корни, уходящие глубоко в почву, дают силы нашей родной традиции, нашей культуре, нашему языку. Это и есть память о наших великих предках, которые питают нас силой. Дерево — это символ жизни, символ нашего будущего, символ любви к нашим детям. Акция предполагает семейное общение, простой и непринужденный формат. Сажая дерево, мы общаемся, дарим друг другу любовь, тепло и веру в будущее», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Многие участники приезжали со своими семьями. Таким образом родители показывают пример своим детям, которые наравне со взрослыми высаживали саженцы деревьев.

«С каждым годом все больше и больше семей приезжает, чтобы приобщить к этому наших детей. На своих детях знаю, что они делают это с удовольствием. Потом эти значки и разную атрибутику откладывают, смотрят, на карте отмечают. На сегодня это более 20 площадок, потому что у нас еще есть „Лес Победы“», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям природопользованию и экологии Московской области Владимир Шапкин.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Для гостей акции работала полевая кухня с кашей и чаем. Также любой желающий мог принять участие в мастер-классах и послушать концертную программу.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».