16 сентября 2023, 14:39
Богородский округ стал центральной площадкой акции «Наш лес. Посади свое дерево»
В Подмосковье стартовала акция «Наш лес. Посади свое дерево», в этом году она проходит уже в девятый раз. В качестве центральной площадки выбрали участок вблизи Кудиновского лесничества, где высадят почти 16 тысяч сосен.
На центральной точке собралось 1750 человек со всего Подмосковья. Каждый внес свой вклад в рост зеленых зон на карте Московской области. Всем гостям акции раздали необходимое оборудование и сами сеянцы сосны.
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«Корни, уходящие глубоко в почву, дают силы нашей родной традиции, нашей культуре, нашему языку. Это и есть память о наших великих предках, которые питают нас силой. Дерево — это символ жизни, символ нашего будущего, символ любви к нашим детям. Акция предполагает семейное общение, простой и непринужденный формат. Сажая дерево, мы общаемся, дарим друг другу любовь, тепло и веру в будущее», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Многие участники приезжали со своими семьями. Таким образом родители показывают пример своим детям, которые наравне со взрослыми высаживали саженцы деревьев.
«С каждым годом все больше и больше семей приезжает, чтобы приобщить к этому наших детей. На своих детях знаю, что они делают это с удовольствием. Потом эти значки и разную атрибутику откладывают, смотрят, на карте отмечают. На сегодня это более 20 площадок, потому что у нас еще есть „Лес Победы“», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям природопользованию и экологии Московской области Владимир Шапкин.
Для гостей акции работала полевая кухня с кашей и чаем. Также любой желающий мог принять участие в мастер-классах и послушать концертную программу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Акция "Наш лес. Посади свое дерево"
Экология
Богородский
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