Подмосковье 15 августа 2023, 14:05 Новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья — Воробьев Воробьев: новый подход ускорит ремонт и благоустройство дворов Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье оптимизировало сроки благоустройства дворов. Появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок. Это ускорит приведение территорий в порядок, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас 15 тысяч дворов. Их благоустройство имеет определяющее значение для качества жизни, настроения жителей», — рассказал Андрей Воробьев.

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Губернатор подчеркнул важность информирования жителей о графиках проведения работ.

Любой ремонт — временное неудобство для людей. Наша задача — не растягивать процесс, а наоборот сдавать быстрее, более грамотно организовывать и контролировать поэтапные работы. Андрей Воробьев

В этом году в программу благоустройства вошло 707 дворов Подмосковья. Из них 370 уже облагородили, это 52% от плана. Полностью его выполнят к концу сентября.

Создали механизм заключения контрактов по благоустройству во дворах, отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова. В нем строго пропишут время, отведенное на работу.

«Ранее в одном контракте было объединено много объектов, но не было дробных сроков. <...> Мы разделим контракты на этапы. Это демонтажные работы, устройство бортового камня, фрезерование, устройство основания, асфальтобетонного покрытия. Для каждого из видов работ будет регламентирован срок. Будет указано общее время выполнения работ», — объяснила она.

Кроме того, Подмосковье сформировало мобильные бригады для оперативного ремонта детских площадок. В них входят монтажник, мастер, плотник, сварщик. Для них выделили уже 60 автомобилей, к концу сентября передадут еще 21.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что Подмосковье — лидер России по многим направлениям, объяснив тем, что «основные акценты в стиле работы сделаны на создании благоприятных условий для жителей».

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