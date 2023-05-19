Подмосковье 19 мая 2023, 13:03 Более 100 километров дорог Подмосковья отремонтируют по нацпроекту в этом году

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Свыше 100 километров дорог в черте городов отремонтируют в Подмосковье в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы проведут в 23 муниципалитетах. Это позволит сделать удобнее проезд до социальных, культурных и исторических объектов.

По словам главы Минтранса Алексея Гержика, покрытие обновят на 50 дорогах.

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«Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки», — сказал он.

Работы уже провели на девяти центральных улицах в Егорьевске, Коломне, Подольске, Мытищах, Бронницах и Серпухове. Также они пройдут на улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, на участке от улицы Талсинской до улицы Новоселки и Слободка в Щелкове, улице Карбышева в Красногорске, а также Заводской и Суворова в Климовске и на Окском шоссе в Серпухове.

Ремонт также начался на путепроводе через железную дорогу у площади Хлебниково в Долгопрудном, на улице Гагарина в Жуковском, на улицах Весенняя и Спирина в Коломне, улице Погодина в Наро-Фоминске, улице Грузовой в Пущине, улице Межевой в Серпухове и на улицах Вокзальная и Советская в Щелкове.

Подробнее узнать о программе ремонта можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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