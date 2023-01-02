Подмосковье 02 января 2023, 20:11 Более 10 тысяч км дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье Пресс-служба Минтранса Московской области

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В Московской области продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за ночь было обработано свыше 10 тысяч километров полотна, вечером службы продолжают обеспечивать безопасный проезд.

В пресс-службе ведомства напомнили, что водителям следует быть осторожными, соблюдать скоростной режим и ни в коем случае не выезжать на летней резине.

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Ночью ожидается похолодание до минус четырех градусов, а к концу недели в Подмосковье придут морозы — температура местами будет ниже 20 градусов.

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В Минтрансе напомнили, что оперативный дорожный штаб Подмосковья круглосуточно следит за дорожной ситуацией и взаимодействует с экстренными службами в период новогодних праздников.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по мосту через Оку в Кашире.

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