Подмосковье 30 декабря 2022, 20:05 В новогодние праздники оперативный дорожный штаб Подмосковья продолжит круглосуточную работу

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Оперативный дорожный штаб Подмосковья будет круглосуточно следить за дорожной ситуацией и взаимодействовать с экстренными службами в период новогодних праздников, сообщает Минтранс Подмосковья.

В ведомстве отметили, что данные меры позволят обеспечить бесперебойную работу техники и безопасный проезд личного и общественного транспорта в любое время суток. При ухудшении погодных условий в первую очередь будут обрабатываться опасные участки дорог: путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты и съезды.

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В очистке дорог задействовано около четырех тысяч единиц специальной техники — грейдеров, тракторов, комбинированных дорожных машин, самосвалов и погрузчиков. Кроме того, для обработки дорожной сети подготовлено около 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество снегоуборочной техники увеличили в Подмосковье до 4,5 тысячи.