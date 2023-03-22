Подмосковье 22 марта 2023, 10:38 Более 10 поликлиник капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

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Масштабную программу капремонта поликлиник реализуют в Подмосковье. По ней за три года преобразят свыше 30 медучреждений. Преобразования также проведут в стационарах, ФАПах, амбулаториях и подстанциях скорой помощи. В этом году новый облик получат 12 поликлиник.

Как рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, за последние два года в Подмосковье отремонтировали 18 поликлиник. На ремонт в ближайшие три года выделят почти семь миллиардов рублей.

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«На амбулаторное звено ложится особая нагрузка, поэтому для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. Новый стандарт — это не только комплексный ремонт, изменение облика зданий, закупка нового оборудования, но и модернизация процессов», — отметила она.

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По новому стандарту поликлиники оформят в единой цветовой гамме, обустроят комфортные зоны ожидания, установят электронные табло, а самые посещаемые кабинеты разместят на первых этажах.

В этом году капитальный ремонт проведут в поликлиниках в Егорьевске, Королеве, Жуковском, Истре и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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