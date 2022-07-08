Благоустройство территорий двух детских садов началось в Балашихе

Строительство двух детских садов продолжают в Балашихе. Они расположатся на улицах заречная и Твардовского и смогут принять 125 и 80 малышей соответственно. Рабочие приступили к благоустройству территории.

Возле детских садов обустроят игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы и проведут озеленение. Продолжаются работы на фасадах и отделка, а также монтаж коммуникаций.

Источник фото: телеканал «360»

В зданиях разместятся спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Завершить строительство планируют уже в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детских площадок в Подмосковье.