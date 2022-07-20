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    20 июля 2022, 13:58

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска начнется на следующей неделе

    Александра Перепечаева

    Преображение сквера 200-летия города обсудил глава Подольского округа Дмитрий Жариков с жителями. Он заявил, что к работам приступят на следующей неделе.

    Благоустройство сквера 200-летия Подольска начнется на следующей неделе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На территории запланировали уложить новое дорожное покрытие, установить бордюры и провести озеленение. Также обновят скамейки и систему освещения. О ходе благоустройства будут сообщать в специальном чате, там же будут отвечать на вопросы жителей.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве почти 800 народных троп Подмосковья. Это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь.