Благоустройство сквера 200-летия Подольска начнется на следующей неделе

Преображение сквера 200-летия города обсудил глава Подольского округа Дмитрий Жариков с жителями. Он заявил, что к работам приступят на следующей неделе.

Источник фото: телеканал «360»

На территории запланировали уложить новое дорожное покрытие, установить бордюры и провести озеленение. Также обновят скамейки и систему освещения. О ходе благоустройства будут сообщать в специальном чате, там же будут отвечать на вопросы жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве почти 800 народных троп Подмосковья. Это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь.