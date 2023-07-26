Подмосковье 26 июля 2023, 15:13 Благоустройство прогулочного маршрута в центре Сергиева Посада начнется в этом году Министерство благоустройства МО

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В Подмосковье объявили электронный аукцион на проведение благоустройства в Сергиевом Посаде. Подрядчику предстоит реализовать масштабный проект «Прогулочный маршрут дружбы поколений».

Информацию о лоте разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Работы будут проводиться от Новоуглического шоссе до улицы Глинки, уточнила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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Проект разработан таким образом, чтобы максимально сохранить естественное озеленение территории. На маршруте установят новые фонари, построят пешеходные дорожки, добавят малые архитектурные формы. Будет восстановлен фонтан в сквере на улице Глинки и создан новый арт-объект «Лошадка».

Работы планируется начать и завершить в 2023 году.

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