Подмосковье 24 июля 2023, 17:13 Воробьев: проекты из Егорьевска, Хотькова и Каширы признали лучшими на конкурсе создания комфортной среды Фото из Telegram-канала Андрея Воробьева

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Три проекта из Егорьевска, Хотькова и Каширы победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«На этих территориях появятся новые современные места притяжения жителей и туристов, где можно будет проводить время, отдыхать, заниматься спортом. На все это мы получим в том числе финансирование от федерального правительства», — заявил Воробьев.

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В Егорьевске благоустроят сквер «60 лет Победы» и пешеходную зону вдоль проспекта Ленина. На последнем организуют прогулочную зону, фонтан, качели, зоны для отдыха, скамейки, урны, навигацию, велопарковки, видеонаблюдение, дополнительное озеленение и освещение. По словам главы региона, к работам приступят в следующем году.

В Хотькове предстоит привести в порядок Центральную площадь. В общественной зоне проложат пешеходные дорожки, организуют перголы с качелями, скамейки, урны, видеонаблюдение, навигацию, освещение и озеленение. Начало благоустройства также назначили на 2024 год.

«Кашира — приведем в порядок Советскую улицу в исторической части города, а также сквер Краеведческого музея, Пушкинский сквер, Летний сад и прилегающие участки улиц. В проекте — расширим тротуары, организуем зоны отдыха, фонтан, детскую и спортивную площадки, перголу с качелями, настольный теннис, поставим навигацию, камеры, дополнительное озеленение и освещение», — дополнил губернатор.

По его словам, проект благоустройства в Кашире начнут реализовывать также в следующем году.

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