Подмосковье 21 апреля 2023, 10:43 Посвященный производству игрушек арт-объект установят в центре Сергиева Посада министерство благоустройства

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Новый арт-объект «Лошадка» установят в центре Сергиева Посада при благоустройстве. Скульптура увековечит славные традиции города по производству игрушек для детей.

В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что Сергиев Посад на протяжении более 300 лет считается «игрушечной столицей России». Здесь находятся первый в стране Музей игрушки, а также Институт игрушки «Высшая школа народных искусств» и действующая фабрика Богородской игрушки, при которой работает музей.

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Одним из символов производства традиционно является лошадка — ее и решили установить в городе в память о традициях. Новый арт-объект появится вблизи Института игрушки и станет одним из символов города. Скульптуру, которая будет напоминать о народных традициях, установят в рамках реализации проекта благоустройства «Прогулочный маршрут дружбы поколений».

Стало известно, что новый виток благоустройства набережной реки Теребенки начнется в Чехове в 2023 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что поэтапное обновление продлится до 2025 года.