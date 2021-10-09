Благоустройство парка Талалихина обсудят с жителями Подольска

В Подольске на встрече с местными жителями обсудят вопросы реконструкции и благоустройства парка имени Талалихина. Об этом сообщили на странице администрации городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

Инициатором встречи выступил комитет по культуре и туризму. В ней примут участие представители организации-проектировщика, компании-подрядчика, комитета по строительству и архитектуре, а также члены Общественной палаты Подольска.

Встреча состоится в субботу, в 13:00, на балюстраде у летней веранды.

Ранее, 28 сентября, в парке Талалихина состоялась 20-я пробежка движения «Паркран». Организаторы сделали юбилейный забег самым красочным: участников попросили явиться в яркой экипировке. Мероприятие собрало 27 бегунов.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья ранее сообщили о планах по строительству в Подольске современного детского сада на Вокзальной улице. Он будет рассчитан на 250 воспитанников и возвысится на три этажа. Проектирование корпуса уже завершили. Открытие планируется к 2024 году.