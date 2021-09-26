Движение «Паркран» устроило 20-ю пробежку в Подольске

В Подольске в парке Талалихина провели 20-ю пробежку движения «Паркран». Организаторы забега отметили, что сделали его самым красочным из всех. Об этом сообщило РИАМО.

Участников попросили прийти на забег в яркой экипировке — куртках, кроссовках, гетрах и головных уборах. Люди могли выбрать любые цвета, но организаторы попросили их остановиться на осенних оттенках. В приоритете были красный, желтый, оранжевый и зеленый.

В мероприятии приняли участие 27 бегунов. Пять из них вышли на трассу в рамках «Паркрана» в первый раз. Еще один участник, который бегал уже не в первые, смог обновить свой личный рекорд. Стартовать, финишировать и ориентироваться на трассе бегунам помогали 10 волонтеров, которые были одеты в яркие костюмы супергероев.

25 сентября в Подольске прошла военно-спортивная игра «Девушки в погонах». В ней приняли участие более 500 школьниц из Подмосковья. Это мероприятие в таком формате и составе проводили в третий раз — с каждым годом число участниц только растет. В этом году в соревнованиях приняли участие 72 команды из 34 муниципалитетов, в том числе 17 команд из Подольска.