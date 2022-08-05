Благоустройство Ольгинского лесопарка стало одним из самых крупных проектов Балашихи за 5 лет

Работы по благоустройству Ольгинского лесопарка планируют завершить до конца года. Это один из самых крупных проектов в Балашихе, реализуемых за последние пять лет, отметил в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров.

В совещании также приняли участие главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова и гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

«Это один из самых крупных проектов в Балашихе, реализуемых за последние пять лет. Благоустройство Ольгинского лесопарка входит в проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Парки в лесу"», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Наша главная задача здесь — сохранить лес и сделать пребывание наших жителей на его территории комфортным. Благоустройство планируем завершить в этом году, полноценно парк заработает в зимний период. Основные работы нужно завершить до наступления холодов, так что подрядчик увеличит число рабочих, а мы продолжим контролировать ход работ Сергей Юров глава Балашихи.

Сейчас подрядчик освободил необходимое пространство для создания тропиночной сети, ведутся создание парковки, обустройство входных групп и строительство павильонов.

«Я неоднократно слышала о губернаторской программе и сегодня в первый раз воочию увидела ее реализацию. Это замечательный проект, потому что Ольгинский лесопарк представляет собой большой лесной мегаполис. Это будет большая благоустроенная зеленая зона с проложенными дорожками, со своей инфраструктурой, с детскими площадками. Территория лесопарка позволит жителям Балашихи отдыхать с комфортом как в летний, так и в зимний период», — отметила главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

На территории лесопарка создадут футбольное поле с искусственным покрытием. Оно появится там, где местные жители привыкли заниматься спортом. На объекте уже завершили прокладку инженерных коммуникаций.

«Это историческое место, которое всегда посещали жители микрорайонов Павлино и Ольгино. С учетом того, что Балашиха растет, этот парк будет очень востребован горожанами. К концу года работы будут закончены, я порекомендую коллегам, какие еще спортивные объекты можно создать в этом парке. Важно, чтобы наши жители приводили сюда детей и отдыхали», — сказал гендиректор спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин.

За благоустройство Ольгинского лесопарка на портале «Добродел» проголосовали жители Железнодорожного. На эти цели выделили около 700 миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года.