Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе

Прокат велосипедов «Велобайк» запланировали открыть в поселке Железнодорожный в Балашихе. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина. Готовность к запуску проекта проверил глава округа Сергей Юров.

Как отметила вице-губернатор, если прокат окажется востребованным в Железнодорожном, то в следующем году он появится и в других городах. Сейчас в поселке начали установку станций зарядки. Их разместят в парках, у торговых центров и станций.

«С появлением проката электровелосипедов у жителей появится больше возможностей с комфортом и пользой для здоровья добираться до железнодорожных станций, метрополитена, парков, магазинов, других объектов», — отметила Каклюгина.

Большинство велосипедов в Железнодорожном будут электрическими. Педали по-прежнему нужно будет крутить, но делать это будет легко. Глава округа Сергей Юров уже протестировал новый вид транспорта. Он отметил, что двигатель помогает комфортно перемещаться по городу.

Юров также рассказал, что первые станции подзарядки уже установили у станции Железнодорожная в Пестовском парке. Сами точки велопроката, по словам главы, выбирают совместно с администрацией.

«Самые востребованные точки притяжения — железнодорожные станции, жилые комплексы и места отдыха жителей. Велосипедов будет порядка 100 штук в этом году», — сказал он.

Открытие проекта запланировано на август.

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