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    05 августа 2022, 14:18

    Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе

    Александра Перепечаева

    Прокат велосипедов «Велобайк» запланировали открыть в поселке Железнодорожный в Балашихе. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина. Готовность к запуску проекта проверил глава округа Сергей Юров.

    Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе

    Как отметила вице-губернатор, если прокат окажется востребованным в Железнодорожном, то в следующем году он появится и в других городах. Сейчас в поселке начали установку станций зарядки. Их разместят в парках, у торговых центров и станций.

    «С появлением проката электровелосипедов у жителей появится больше возможностей с комфортом и пользой для здоровья добираться до железнодорожных станций, метрополитена, парков, магазинов, других объектов», — отметила Каклюгина.

    Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе | Изображение 1

    Большинство велосипедов в Железнодорожном будут электрическими. Педали по-прежнему нужно будет крутить, но делать это будет легко. Глава округа Сергей Юров уже протестировал новый вид транспорта. Он отметил, что двигатель помогает комфортно перемещаться по городу.

    Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе | Изображение 2

    Юров также рассказал, что первые станции подзарядки уже установили у станции Железнодорожная в Пестовском парке. Сами точки велопроката, по словам главы, выбирают совместно с администрацией.

    «Самые востребованные точки притяжения — железнодорожные станции, жилые комплексы и места отдыха жителей. Велосипедов будет порядка 100 штук в этом году», — сказал он.

    Прокат электровелосипедов появится в Балашихе в августе | Изображение 3

    Открытие проекта запланировано на август.

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