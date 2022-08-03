Реконструкция дороги на улице Чистяковой завершится в Одинцове в этом году, а благоустройство территории — в 2023-м. Жители сэкономят до 20 минут в пути к Северному обходу округа и Можайскому шоссе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Закончить реконструкцию планируют на полгода раньше, чем указано в графике, — в ноябре 2022 года.

Задача — сделать четыре полосы движения, облегчить выезд к шоссе и развязке в Трехгорке. Ее открыли в январе 2021 года, и после этого началась реконструкция улицы Чистяковой.

К концу года завершим реконструкцию улицы Чистяковой. Это всего два километра полотна, но очень важные — 50 тысяч жителей получат полноценную объездную дорогу Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что она позволит напрямую выезжать к шоссе и Северном обходу Одинцова минуя частный сектор.

«Расширим дорогу до четырех полос и по просьбам жителей обустроим дополнительные тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны», — добавил Андрей Воробьев.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что существующая старая дорога не обеспечивает хорошую транспортную доступность.

«Она останется, но жители получат возможность ездить уже по четырехполосной дороге, где будут тротуары и парковочные карманы», — объяснил он.

Представитель подрядной компании доложил, что движение на всем участке планируют запустить уже в этом году.

«Единственное, что, возможно, перейдет на следующий год, — это озеленение, высадка деревьев. А наш план по основному конструктиву — закончить в 2022 году», — уточнил он.

Изменения ощутят минимум 50 тысяч жителей близлежащих домов. Сейчас движение транспорта проходит по временной дороге через деревню Лохино.