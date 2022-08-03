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    03 августа 2022, 15:49

    Реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года — Андрей Воробьев

    Анастасия Аброськина

    Реконструкция дороги на улице Чистяковой завершится в Одинцове в этом году, а благоустройство территории — в 2023-м. Жители сэкономят до 20 минут в пути к Северному обходу округа и Можайскому шоссе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года — Андрей Воробьев | Изображение 1

    Закончить реконструкцию планируют на полгода раньше, чем указано в графике, — в ноябре 2022 года.

    Задача — сделать четыре полосы движения, облегчить выезд к шоссе и развязке в Трехгорке. Ее открыли в январе 2021 года, и после этого началась реконструкция улицы Чистяковой.

    К концу года завершим реконструкцию улицы Чистяковой. Это всего два километра полотна, но очень важные — 50 тысяч жителей получат полноценную объездную дорогу

    Андрей Воробьев.

    Он подчеркнул, что она позволит напрямую выезжать к шоссе и Северном обходу Одинцова минуя частный сектор.

    «Расширим дорогу до четырех полос и по просьбам жителей обустроим дополнительные тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны», — добавил Андрей Воробьев.

    Реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года — Андрей Воробьев | Изображение 2

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что существующая старая дорога не обеспечивает хорошую транспортную доступность.

    «Она останется, но жители получат возможность ездить уже по четырехполосной дороге, где будут тротуары и парковочные карманы», — объяснил он.

    Представитель подрядной компании доложил, что движение на всем участке планируют запустить уже в этом году.

    Реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове завершится к концу года — Андрей Воробьев | Изображение 3

    «Единственное, что, возможно, перейдет на следующий год, — это озеленение, высадка деревьев. А наш план по основному конструктиву — закончить в 2022 году», — уточнил он.

    Изменения ощутят минимум 50 тысяч жителей близлежащих домов. Сейчас движение транспорта проходит по временной дороге через деревню Лохино.