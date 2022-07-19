Благоустройство народных троп в Химках завершат к осени

Химки преобразят 28 народных троп протяженностью 2,2 километра. Благоустройство завершат к осени этого года — вместо протоптанных тропинок появятся заасфальтированные дороги и тротуары.

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о ходе благоустройства народных троп. Он напомнил, что программу запустил губернатор Андрей Воробьев в прошлом году — тогда в округе преобразилось 26 дорожек. Пожелания по благоустройству жители могут оставить в территориальных управлениях администрации.

Это те дорожки, по которым жители привыкли срезать путь к магазинам, школам, остановкам. Мы сделаем тропы комфортными — заасфальтируем и обустроим тротуары Дмитрий Волошин.

В этом году в планах — облагородить восемь дорожек в Старых Химках, семь — в Новых Химках, шесть — в микрорайоне Подрезково, пять — в Сходном и Фирсанове и две — в микрорайоне Левобережный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие общественные пространства благоустроят в Подмосковье в этом году.