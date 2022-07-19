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    19 июля 2022, 10:26

    Благоустройство народных троп в Химках завершат к осени

    Александра Перепечаева

    Химки преобразят 28 народных троп протяженностью 2,2 километра. Благоустройство завершат к осени этого года — вместо протоптанных тропинок появятся заасфальтированные дороги и тротуары.

    Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о ходе благоустройства народных троп. Он напомнил, что программу запустил губернатор Андрей Воробьев в прошлом году — тогда в округе преобразилось 26 дорожек. Пожелания по благоустройству жители могут оставить в территориальных управлениях администрации.

    Это те дорожки, по которым жители привыкли срезать путь к магазинам, школам, остановкам. Мы сделаем тропы комфортными — заасфальтируем и обустроим тротуары

    Дмитрий Волошин.

    В этом году в планах — облагородить восемь дорожек в Старых Химках, семь — в Новых Химках, шесть — в микрорайоне Подрезково, пять — в Сходном и Фирсанове и две — в микрорайоне Левобережный.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие общественные пространства благоустроят в Подмосковье в этом году.