Благоустройство набережной Теребенки в Чехове начнется в мае

В Чехове благоустроят набережную реки Теребенки. Там создадут современное место отдыха. Работы начнутся в конце мая.

Как сообщила газета «Чехов Сегодня», о планах благоустройства рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Благодаря реализации данного проекта наши жители получат современную зону отдыха Григорий Артамонов.

Глава подчеркнул, что положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации получили в апреле.

«В конце мая приступим к строительно-монтажным работам», — отметил Артамонов.

В 2020 году архитектурный проект, который власти Чехова представили на всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, одержал победу и взял федеральный грант на 50 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Московской области заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного обращения к жителям.