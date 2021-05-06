Парк имени Степанова в Серпухове благоустроят к 2022 году

Парк имени Олега Степанова в Серпухове благоустроят к 2022 году. Это сделают в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

Подмосковный парк включили в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды».

Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя комитета по конкурентной политике в Подмосковье Светлана Журавлева.

Опубликована закупка на благоустройство парка имени Олега Степанова в городском округе Серпухов Светлана Журавлева.

Она уточнила, что в Единой информационной системе сферы закупок разместили извещение о проведении электронного аукциона на выполнение благоустройства.

Ранее стало известно, что в Московской области заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного обращения к жителям.