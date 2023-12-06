Подмосковье 06 декабря 2023, 17:13 Благотворительный фестиваль «Рождественская сказка» Федерации бокса России пройдет в Подмосковье Unsplash

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Благотворительный фестиваль «Рождественская сказка» Федерации бокса пройдет в Подмосковье с 29 декабря по 8 января. Там проведут мастер-классы, квесты, концерты и многое другое.

Фестиваль пройдет на территории городского пляжа в Серпухове. Там пройдут гуманитарные акции, мастер-классы, квесты, выступления российских звезд. Для гостей подготовят угощения, каток, аттракционы, кинотеатр, катания на тройках лошадей, оленей и хаски, а также русские забавы и другие развлечения.

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Фестиваль пройдет за счет Федерации бокса России бесплатно для посетителей. В прошлом году его посетили 370 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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