20 ноября 2023, 20:30
Выставки, ледовые представления и спектакли. Какие программы подготовили для жителей и гостей Подмосковья?
Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока в Подмосковье
Жители и гости Московской области смогут насладиться обширной программой новогодних мероприятий. Среди них — выставки, ледовые представления и спектакли.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов культурно-туристическую программу, которую подготовили для жителей и гостей Подмосковья.
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Он указал, что мероприятия разрабатывались таким образом, чтобы все участники, которые приедут на зимние каникулы, почувствовали заботу о них.
«В прошлом году турпоток зимой составил 4,7 миллиона человек, в этом ожидаем 4,9 миллиона», — отметил Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что музеи Московской области серьезно подготовились и провели большую работу по организации различных экспозиций. Так, первая крупная временная выставка «Вокруг Левитана» сейчас проходит на новой площадке Звенигородского манежа и продлится до конца зимы.
«В Серпуховский музей, в „Новый Иерусалим“ тоже стоит приехать за новыми впечатлениями. Важно постоянно рассказывать жителям, где можно провести время с семьей, куда съездить на выходные», — добавил губернатор.
Выставка под названием «Вокруг Левитана. Ландшафт конца XIX и начала XX веков. Коллекция Русского музея» открыта с октября на новой площадке Звенигородского манежа и будет доступна до 25 февраля. В экспозиции представлены 56 произведений от ведущих русских художников-пейзажистов. За короткое время ее посетили девять тысяч человек. При этом все экскурсионные программы на ближайшие выходные уже раскуплены.
С 20 декабря по 19 мая в Серпуховском историко-художественном музее можно будет посетить выставку «Маковские. Константин и Владимир». Гости увидят 87 уникальных картин из собрания музея, а также из Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и частной коллекции.
Под Новый год откроется экспозиция под названием «Формула Руси. Искусство XVII века в веке XX» в музее «Новый Иерусалим». Она продлится до 16 июня. Посетители смогут увидеть работы таких художников, как Иван Билибин, Наталья Гончарова, Николай Рерих, Кузьма Петров-Водкин и Виктор Васнецов.
С февраля по июль планируется еще одна интересная выставка под названием «Мастер Репин. Учитель и ученики». Посетители смогут ознакомиться с картинами Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Фешина и Игоря Грабаря.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что сейчас на территории региона значительно расширяется география выставочных проектов. В планах — начать проводить мероприятия не в одном месте, а на территории всего Подмосковья.
«В регионе более 100 музеев, каждый из них готовит свою программу в зимний сезон. У нас также 28 театров, с 25 декабря по 8 января в них пройдет 800 различных спектаклей и представлений», — добавил Василий Кузнецов.
Отметим, что в театрах и филармониях запланировано более 300 показов новогодних спектаклей. Еще более 500 спектаклей — в программе муниципальных театров. Таким образом, почти в 900 культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 3700 новогодних мероприятий.
Также большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуется активный отдых. Так, в начале декабря начнут работать 18 горнолыжных курортов. Больше всего их в Дмитровском округе.
Кроме того, в 180 парках установят новогодние елки и организуют работу резиденции и почты Деда Мороза, зоны теплого очага, ярмарки, сцены, фотозоны, катки, тюбинговые горки, лыжни. Порадуют парки посетителей и новыми программами.
«Я прошу уделять максимальное внимание удаленным городским округам — это и Талдом, и Шатура, и Дубна. Важно максимально привлекать звезд, чтобы никого не обижать, а наоборот, чтобы каждая территория имела у себя в репертуаре все самое лучшее. Очень надеюсь, что все эти очень важные мероприятия будут проведены качественно», — подытожил Андрей Воробьев.
Напомним, зимой в Московской области будут работать 54 ярмарки и почти 250 елочных базаров. Кроме того, жителям и гостям региона предоставят 25 всесезонных глэмпингов, более 70 прокатов зимнего инвентаря, свыше 100 банных комплексов.
В расписаниях возможны изменения. Все мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Подробная информация о том, какие мероприятия можно посетить в Подмосковье, размещена на главном туристическом портале региона welcome.mosreg.ru.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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