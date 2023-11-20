Зима в Подмосковье 20 ноября 2023, 20:30 Выставки, ледовые представления и спектакли. Какие программы подготовили для жителей и гостей Подмосковья? Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока в Подмосковье Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Жители и гости Московской области смогут насладиться обширной программой новогодних мероприятий. Среди них — выставки, ледовые представления и спектакли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов культурно-туристическую программу, которую подготовили для жителей и гостей Подмосковья.

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Он указал, что мероприятия разрабатывались таким образом, чтобы все участники, которые приедут на зимние каникулы, почувствовали заботу о них.

«В прошлом году турпоток зимой составил 4,7 миллиона человек, в этом ожидаем 4,9 миллиона», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что музеи Московской области серьезно подготовились и провели большую работу по организации различных экспозиций. Так, первая крупная временная выставка «Вокруг Левитана» сейчас проходит на новой площадке Звенигородского манежа и продлится до конца зимы.

«В Серпуховский музей, в „Новый Иерусалим“ тоже стоит приехать за новыми впечатлениями. Важно постоянно рассказывать жителям, где можно провести время с семьей, куда съездить на выходные», — добавил губернатор.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Выставка под названием «Вокруг Левитана. Ландшафт конца XIX и начала XX веков. Коллекция Русского музея» открыта с октября на новой площадке Звенигородского манежа и будет доступна до 25 февраля. В экспозиции представлены 56 произведений от ведущих русских художников-пейзажистов. За короткое время ее посетили девять тысяч человек. При этом все экскурсионные программы на ближайшие выходные уже раскуплены.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

С 20 декабря по 19 мая в Серпуховском историко-художественном музее можно будет посетить выставку «Маковские. Константин и Владимир». Гости увидят 87 уникальных картин из собрания музея, а также из Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и частной коллекции.

Под Новый год откроется экспозиция под названием «Формула Руси. Искусство XVII века в веке XX» в музее «Новый Иерусалим». Она продлится до 16 июня. Посетители смогут увидеть работы таких художников, как Иван Билибин, Наталья Гончарова, Николай Рерих, Кузьма Петров-Водкин и Виктор Васнецов.

С февраля по июль планируется еще одна интересная выставка под названием «Мастер Репин. Учитель и ученики». Посетители смогут ознакомиться с картинами Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Фешина и Игоря Грабаря.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что сейчас на территории региона значительно расширяется география выставочных проектов. В планах — начать проводить мероприятия не в одном месте, а на территории всего Подмосковья.

«В регионе более 100 музеев, каждый из них готовит свою программу в зимний сезон. У нас также 28 театров, с 25 декабря по 8 января в них пройдет 800 различных спектаклей и представлений», — добавил Василий Кузнецов.

Отметим, что в театрах и филармониях запланировано более 300 показов новогодних спектаклей. Еще более 500 спектаклей — в программе муниципальных театров. Таким образом, почти в 900 культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 3700 новогодних мероприятий.

Также большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуется активный отдых. Так, в начале декабря начнут работать 18 горнолыжных курортов. Больше всего их в Дмитровском округе.

Кроме того, в 180 парках установят новогодние елки и организуют работу резиденции и почты Деда Мороза, зоны теплого очага, ярмарки, сцены, фотозоны, катки, тюбинговые горки, лыжни. Порадуют парки посетителей и новыми программами.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

«Я прошу уделять максимальное внимание удаленным городским округам — это и Талдом, и Шатура, и Дубна. Важно максимально привлекать звезд, чтобы никого не обижать, а наоборот, чтобы каждая территория имела у себя в репертуаре все самое лучшее. Очень надеюсь, что все эти очень важные мероприятия будут проведены качественно», — подытожил Андрей Воробьев.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Напомним, зимой в Московской области будут работать 54 ярмарки и почти 250 елочных базаров. Кроме того, жителям и гостям региона предоставят 25 всесезонных глэмпингов, более 70 прокатов зимнего инвентаря, свыше 100 банных комплексов.

В расписаниях возможны изменения. Все мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Подробная информация о том, какие мероприятия можно посетить в Подмосковье, размещена на главном туристическом портале региона welcome.mosreg.ru.

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