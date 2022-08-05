Бизнес-завтрак с главой округа прошел в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с предпринимателями округа. Свою деятельность обсудили представители среднего и крупного бизнеса в формате бизнес-завтрака.

На повестке встречи стояло эффективное взаимодействие администрации и бизнесменов. Поговорили также о мерах поддержки бизнеса, проектах в сфере туризма и культуры, инвестициях и подготовке кадров. Директор фабрики «Тайпит» Алексей Аркилович отметил, что такие встречи помогают узнать новости сообщества и обменяться опытом.

«Я узнаю о новостях, которые есть, о поддержке государства, и что другие предприниматели делают для своих компаний, для своего персонала, как можно развиваться», — сказал предприниматель.

Такие встречи с бизнес-сообществом проходят в округе регулярно. Они помогают совместно решать важные задачи, привлекая к проблемам в том числе исполнительные органы и других специалистов.

Глава округа отметил, что сейчас важно обращать особое внимание на культуру, а также развивать и беречь традиционные ценности.

«Времена диктуют, чтобы мы обратили внимание на наши внутренние ресурсы, на нашу культуру, на наши традиционные ценности и берегли их, и развивали. А для этого нужно, чтобы к этому подключились все», — отметил Сергей Джеглав.

Депутат Госдумы Александр Толмачев добавил, что для развития бизнеса важно создавать комфортный климат, и этому должна способствовать исполнительная власть. В завершение встречи предприниматели, которые внесли особый вклад в развитие округа, получили грамоты от главы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала об услугах, туризме и бизнесе.