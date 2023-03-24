Подмосковье 24 марта 2023, 09:39 Бизнес-центр в Химках построят к лету этого года Главгосстройнадзор МО

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Бизнес-центр начали строить в Химках в квартале Кирилловка. Работы оценили сотрудники Главгосстройнадзора. Открыть объект планируют летом этого года.

На площадке уже завершили устройство фундамента и надземных конструкций. Впереди – монтаж коммуникаций, отделка и благоустройство территории.

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Всего в этом году началось строительство трех бизнес-центров в Домодедове, Ленинском округе и Истре.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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