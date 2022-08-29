Бизнес-омбудсмен помог решить конфликт предпринимателя из Химок и «Мособлгаза»

Предприниматель из Химок смог избежать многомиллионного штрафа за невыполнение обязательств по договору с «Мособлгазом» по вине поставщика оборудования. Решить конфликт удалось благодаря бизнес-омбудсмену Подмосковья.

Предприниматель заключил договор с «Мособлгазом» на поставку серверного оборудования. Поставщик не смог привезти его вовремя — и бизнесмена обязали выплатить штраф за то, что тот не смог выполнить обязательства в срок. Обращение к уполномоченному помогло сделать шаг к решению конфликта.

На заседании рабочей группы предложили разные способы решения проблемы. В том числе заменить серверное оборудование на другое, с улучшенными характеристиками. Так, предпринимателю необходимо получить заключение дистрибьютора и представить его на рассмотрение «Мособлгазу». Стороны уже договорились о сроках подготовки документов, ситуацию продолжит контролировать омбудсмен.

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