Подмосковье 31 марта 2023, 17:34 Бизнес-омбудсмен Подмосковья провел прием предпринимателей в Химках Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев и прокурор региона Сергей Забатурин провели совместный прием предпринимателей в Химках. За помощью к ним обратились восемь человек из Солнечногорска, Богородского округа, Дзержинского, Одинцова, Чехова, Раменского и Талдома.

На встрече рассмотрели вопросы, связанные с неправомерными действиями органов власти в округах, а также работой правоохранительных органов.

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Один из предпринимателей рассказал, что не раз обращался в полицию с заявлением о вымогательстве, клевете и ложном доносе, однако меры реагирования не были приняты. Участники мероприятия запросили необходимые документы и взяли решение вопроса на контроль.

«На таких приемах мы рассматриваем самые трудные случаи. Это позволяет оперативно выявлять системные проблемы по различным направлениям и снимать их», — отметил Владимир Головнев.

Подобные мероприятия планируют продолжить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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