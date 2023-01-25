Подмосковье 25 января 2023, 09:48 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю продолжить строительство магазина

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Уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев помог бизнесмену продолжить строительство магазина. Приостановить работы пришлось из-за истечения срока аренды муниципальной земли.

Предприниматель заключил договор аренды участка с администрацией муниципалитета в 2018 году. На нем он собирался открыть продовольственный магазин. Из-за начавшейся в 2020 году пандемии работы пришлось приостановить, срок аренды закончился, а администрация отказалась его продлевать. Предприниматель обратился в суд и выиграл дело, но власти не спешили выполнять обязательства.

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За помощью бизнесмен обратился к уполномоченному. Он поручил руководителю общественной приемной разобраться в обстоятельствах дела, после чего его рассмотрели вместе с городским прокурором. Позже администрации направили представление о необходимости исполнить решение суда.

Аренду участка продлили, после чего предприниматель продолжил строительство. Сейчас оно находится на завершающем этапе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился со школьниками и рассказал, как Подмосковье справилось с санкциями. Он объяснил ученикам школ № 21 и № 16 в Балашихе, что для предпринимателей создали специальные меры поддержки.

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