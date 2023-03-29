Подмосковье 29 марта 2023, 18:55 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю получить оплату исполненного госконтракта Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев помог предпринимателю получить оплату за исполненный госконтракт. Эта проблема входит в число самых популярных у владельцев бизнеса региона.

Предприниматель, занимающийся поставкой медицинских расходных материалов в больницы, выиграл аукцион в прошлом году. Договор заключили с национальным исследовательским центром эндокринологии Минздрава России. Компания поставила туда тысячу расходников, но учреждение оплатило только одну десятую часть. Еще 900 товаров привезли позже, однако организация отказалась принимать их. Предприниматель направил претензию, которую оставили без внимания.

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В марте прошло судебное заседание с участием представителя бизнес-омбудсмена. Арбитраж обязал медучреждение оплатить товар в полном объеме, после чего средства перечислили на счет предпринимателя. Сумма составила 213,3 тысячи рублей.

«Государственные и муниципальные заказчики должны ответственно подходить к исполнению своих обязательств, если мы хотим видеть рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Для многих предпринимателей отсутствие оплаты – это закрытие бизнеса. А для государства это значит потерю налогов и рабочих мест», - отметил Владимир Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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