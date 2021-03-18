Бизнес-леди из Подмосковья собрались на балу в Царицыне

Ежегодное собрание участниц сообщества «Нежный бизнес» прошло в центральном дворце музея-заповедника «Царицыно». На нем объявили конкурс на гранты в сто тысяч рублей. И главное — устроили бал. В мероприятии приняла участие президент Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

«Нежный бизнес» — всероссийская история, которая зародилась пару лет назад. Она не только об эффективности, стратегиях, проектах, но еще и о красоте.

«Находясь здесь, в этих стенах этого исторического дворца, ясно осознаешь — чему бы женщина себя ни посвящала, предпринимательству, творчеству, материнству, она всегда будет стремиться к прекрасному. Мы — женщины — стараемся преображать пространство вокруг нас», — сказала президент Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Люберец, многодетная мама Елена начала свое дело, когда была в декрете, и уже сменила старую машину на новую иномарку. Вдохновения хватает, чтобы поделиться им с каждой, кто ищет что-то новое этой весной. Начать стоит с гардероба, уверяет Елена Жилина.

«Не бояться красок, побольше красок! Переходить на платья, то есть показывать ножки, не бояться. Женщина начинает выглядеть женщиной!» — советует владелица магазина одежды Елена Жилина.

Источник фото: телеканал «360»

Во время локдауна, когда торговые ряды закрывали, многие предприниматели могли остаться ни с чем. Елене помогло сообщество «Нежный бизнес».

«Я состою в сообществе „Нежный бизнес“. Если бы не они со своей поддержкой, я думаю, бизнес рухнул бы», — говорит Елена Жилина.

Самые активные участницы «Нежного бизнеса» теперь смогут рассчитывать и на премию. Объявлен конкурс на гранты в сто тысяч рублей.

«Премия „Нежный гранд-2021“ призвана выявить лучших из лучших в профессиональных лигах. Девушки до ноября будут соревноваться», — рассказала куратор сообщества «Нежный бизнес» в Московской области Наталья Муравьева.

Источник фото: телеканал «360»

Лиги в «Нежном бизнесе» есть по образованию, туризму, психологии. Всего направлений — десять. У каждого будут свои бизнес-задания. Но мало выполнить все на «отлично». Главная идея сообщества — взаимопомощь.