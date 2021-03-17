Глава Котельников встретился с представителями местного бизнеса

Встреча главы Котельников Сергея Жигалкина и представителей бизнеса, осуществляющих свою деятельность в округе, прошла в формате бизнес-завтрака. На нем обсудили эффективное взаимодействие администрации и предпринимателей. Говорили о проектах, реализуемых на территории города, и делились опытом.

Источник фото: телеканал «360»

Медицинский центр CMD в Котельниках существует полтора года и уже успел завоевать доверие жителей. В пандемию пришлось тяжело, рассказывает руководитель Тимофей Кузнецов. На помощь пришла администрация.

«Мы первым делом начали помогать государственной поликлинике, ездить по квартирам брать анализ на коронавирус. Это наш знаменитый „самозабор“. Было три выездных бригады организовано», — говорит директор ООО «Медлабтест» Тимофей Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Центр специализируется на лабораторной диагностике различных заболеваний, но в последнее время развивает несколько новых направлений. Без сторонней помощи здесь не обойтись.

Администрация выделила субсидию в районе 280 тысяч рублей. Мне помогло это организовать службу выездную. Это машина, это водитель, это две медсестры, которые ездят на забор крови. И дополнительно мы сделали социальную скидку Тимофей Кузнецов директор ООО «Медлабтест»

Источник фото: телеканал «360»

Решать колоссальные задачи приходится сообща. Поэтому в Котельниках регулярно проходят встречи главы Сергея Жигалкина и представителей бизнеса. На них не только обсуждают насущные вопросы и проблемы, но и привлекают к деловому разговору другие структуры. В этот раз к предпринимателям приехали сотрудники Московского областного фонда микрофинансирования и представители одного из крупнейших банков, чтобы представить свой продукт.

Источник фото: телеканал «360»

«Во-первых, мы чувствуем бизнес, узнаем всю их проблематику и можем точечно их сопровождать по решению их вопросов. А бизнес может узнать, какие есть предложения помощи и федерального значения, и регионального, в том числе и муниципального», — отметил глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

По итогам 2020 года Котельники заняли 8-е место по приросту бизнеса в Московской области, а также вошли в тройку лидеров Подмосковья по инвестиционной привлекательности.