Подмосковье 12 мая 2023, 11:17 Библиотеку впервые открыли в одном из детских садов Подмосковья Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Первую в Подмосковье библиотеку для дошколят открыли в Сергиевом Посаде. Она заработала в детском саду № 76.

Как рассказали в Минобразования области, библиотеку открыли в рамках воспитательного проекта «Связь поколений». В ней представлены сказки разных народов мира, произведения великих поэтов и писателей, энциклопедии, пословицы, журналы и многое другое.

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«Детей познакомили с правилами работы библиотеки, показали новые книги. Некоторые воспитанники уже умеют читать, остальные захотели скорее овладеть навыками чтения», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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