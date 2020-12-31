Экскурсии, квизы и книжные гадания проведут в библиотеках Подмосковья онлайн на новогодних праздниках

Присоединиться к новогодней программе все желающие смогут с 1 по 10 января. Об этом рассказали в областном Министерстве культуры.

Инициативу поддержала Московская губернская универсальная библиотека. В результате разработали единую для всех читален региона программу онлайн-мероприятий.

Так, 1 января библиотекари поздравят всех с Новым годом. А на следующий день начнутся мастер-классы, выступления, квизы.

Программа по дням

Второго января можно будет послушать новогодние истории от Деда Мороза и Снегурочки. Трансляции стартуют в 12:00.

Третьего числа организуют онлайн-квартирники. Они начнутся в 12:00. Уже на следующий день в то же время состоится фитнес-марафон.

А пятого января участников большой онлайн-программы ждет квиз-турнир, посвященный новогодним фильмам. Все начнется в 17:00.

Шестого января в 12:00 актеры Театра кукол имени Образцова проведут мастер-класс «Звезда по дороге в Вифлеем». А в 15:00 всех желающих пригласили разучить и спеть рождественские колядки вместе с детьми.

В тот же день в 17:00 начнутся святочные гадания по книгам. И седьмого января библиотекари поздравят жителей Подмосковья с Рождеством.

Уже на следующий день краеведы расскажут о самых знаковых местах Подмосковья. Онлайн-экскурсия начнется в 12:00.

Узнать историю Нового года и все тонкости основных символов праздника удастся девятого января. Библиотекари расскажут об этом в полдень.

Десятого января состоятся мастер-классы по макияжу и уходу за лицом и телом. Присоединиться можно будет в 12:00.

Все мероприятия программы объединили в социальных сетях хештегом #библиоелкаМО.